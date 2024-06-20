Росія будує понад третину нових реакторів по всьому світу і навіть має вплив у Європі

Російська атомна корпорація "Росатом", попри санкції на економіку країни, бере участь у будівництві понад третини нових реакторів по всьому світі.

Про це повідомляє газета Financial Times.

"Попри санкції проти її економіки, Росія продовжує залишатися неперевершеним експортером атомних електростанцій. Вона бере участь у будівництві понад третини нових реакторів, що споруджуються у світі, в тому числі в Китаї, Індії, Ірані та Єгипті", - йдеться у повідомленні.

До повномасштабного вторгнення в Україну на Росію вже припадало близько половини всіх міжнародних угод щодо будівництва атомних електростанцій, постачання реакторів і палива, виведення з експлуатації або поводження з відходами. На її головних конкурентів у ядерній енергетиці - Китай, Францію, Японію, Південну Корею та США - разом узятих - припадало близько 40 відсотків.

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Відносини, які Росія вибудовує через ядерні проєкти, перевершують навіть тривалі контракти на постачання газу трубопроводами.



Будівництво атомної електростанції займає близько 10 років, а термін експлуатації реактора на нових станціях становить 60 років. Підготовка до демонтажу, включаючи вилучення радіоактивних частин, займає ще 10-20 років і вимагає значних коштів.



"Це дуже тривале зобов'язання для країни мати російську присутність. Це не лише власне будівництво. Це ціла екосистема", - каже Дар'я Долзікова, науковий співробітник програми з ядерної політики Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру з питань оборони і безпеки.

Зокрема, зараз російський атомний гігант "Росатом" будує атомну електростанцію у Бангладеші вартістю 12 мільярдів доларів. Уряд Бангладеш заявляє, що станція потужністю 2400 МВт, яка, як очікується, почне випробування цього року, вирішить проблему дефіциту електроенергії та відключень.

У Туреччині Росія будує першу в країні атомну електростанцію потужністю 4800 МВт, яка, як очікується, почне виробляти електроенергію цього року.

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"Росатом" був ключовою частиною зусиль Москви, спрямованих на завоювання глобального півдня. За останні два роки його генеральний директор Олексій Ліхачов відвідав ці країни майже стільки ж разів, скільки за весь період з моменту свого призначення у 2016 до 2022 року.

Компанія підписала майже два десятки меморандумів про взаєморозуміння з країнами Африки та Латинської Америки, включаючи Зімбабве, Малі, Буркіна-Фасо і Бразилію. У Гані Росія розпочала підготовку заявки на будівництво першої в країні атомної електростанції разом з постачальниками зі США, Китаю, Індії, Південної Кореї та Франції.

Цього року Росія і Узбекистан підписали угоду про будівництво невеликого модульного реактора потужністю 330 МВт.

Навіть у Європі Росія не є повністю ізольованою. Угорська АЕС "Пакш" потужністю 2400 МВт, будівництво якої "Росатом" отримав без конкурсу в 2014 році, не постраждала від вторгнення в Україну. Очікується, що вона буде передана в експлуатацію на початку 2030-х років.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії упродовж років підтримувало дослідників у сфері ядерної енергетики з Ірану та відправляло їх на навчання до Росії.

Росія намагається захопити уранові активи в Нігері, які належать французькій компанії, що контролюється державою, в якості подальшого виклику західним інтересам в Африці.

Економічна правда.