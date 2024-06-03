Росія прагне поглинути французькі уранові активи в Нігері - Bloomberg

Getty Images

Росія намагається захопити уранові активи в Нігері, які належать французькій компанії, що контролюється державою, в якості подальшого виклику західним інтересам в Африці.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Російська державна ядерна компанія "Росатом" контактувала з військовою владою Нігеру щодо придбання активів французької компанії Orano SA, повідомило джерело в Москві. Західний дипломат, який працює в регіоні, сказав, що переговори, швидше за все, зосереджені навколо дозволів на видобуток корисних копалин. За даними Всесвітньої ядерної асоціації, у 2022 році на Нігер припадало близько 4% світового видобутку уранових рудників.

"Росія посилює свої економічні, дипломатичні та військові зв'язки в Африці, в тому числі після перевороту в Нігері, і вони розглядають цю частину світу як стратегічну інвестиційну можливість", - сказав Марк Хіббс, берлінський ядерний аналітик з Фонду Карнегі за міжнародний мир. "Рука об руку, Росатом диверсифікує свої інвестиції в уран в Африці".

Реклама:

Неясно, скільки активів "Росатом" шукає в Нігері, і людина в Москві охарактеризувала дискусії як такі, що перебувають на ранній стадії, яка ще не досягла стадії переговорів, і умови будь-якої передачі ще не визначені.

Читайте також: Урану на всіх не вистачить. Як дефіцит сировини загальмував атомну енергетику?

Економічна правда.

Реклама: