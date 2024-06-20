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Нацбанк погодив Пономаренка на посаду голови правління Укрексімбанку

Четвер, 20 червня 2024, 12:12 - Віктор Волокіта
 
Віктор Пономаренко
ФОТО: FINCLUB

Національний банк України 19 червня 2024 року погодив  Віктора Пономаренка на посаду голови правління Укрексімбанку.

Про це повідомила пресслужба банку. 

Як йдеться в повідомленні, за погодженням самого Пономаренка та Наглядової ради для забезпечення ефективної передачі справ новий голова правління розпочне свою роботу з 1 липня 2024 року.

Віктор Пономаренко працює у банківській сфері понад 24 роки, двадцять з яких – в АТ "ПроКредитБанк", що є частиною міжнародної фінансової холдингової компанії ProCredit Holding (Німеччина). 

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З 2012 року Віктор Пономаренко займав посаду Голови правління АТ "ПроКредитБанк".

Нагадаємо: 

Наглядова рада "Укрексімбанку" 3 травня 2024 року за результатами конкурсного відбору обрала Віктора Пономаренка переможцем конкурсу на посаду голови правління банку.

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Економічна правда. 

Укрексімбанк банк фінанси
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