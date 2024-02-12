Ядерна енергетика повертає собі популярність через війну в Україні - голова МЕА

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Голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол зазначив, що на фоні війни в Україні світові країни зрозуміли важливість ядерної та відновлювальної енергетики.

Про це він сказав в інтерв'ю DPA.

"Після вторгнення Росії в Україну багато країн зрозуміли важливість ядерної енергетики разом з відновлюваними джерелами енергії, власним виробництвом електроенергії", - сказав Фатіх Бірол.

За його словами, на противагу ядерній енергетиці стоїть енергетична залежність, або викиди. Він також критикуює рішення Німеччини поетапно відмовлятись від ядерної енергетики.

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При цьому, зазначивши, що існують також проблеми зі зберіганням ядерних відходів, але вона може бути вирішена і не є причиною відмовлятись від ядерної енергетики.

Нагадаємо:

Україна планує будівництво нових атомних енергоблоків, щоб компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС, оскільки невідомо, в якому стані станція буде знаходитися після деокупації.

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