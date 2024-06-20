США оштрафували турецького авіаперевізника за чартерні рейси до Росії

фото: Flightglobal

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США наклало штраф у розмірі 285 тис дол на турецьку компанію Sapphire Havacilik за виконання не менше двох чартерних рейсів до Росії на літаку американського виробництва Gulfstream.

Про це повідомляє Flightglobal.

Зазначається, що 13 жовтня минулого року компанія здійснила рейс Gulfstream (TC-GLF) зі Стамбула до Тюмені з двома громадянами Росії. Літак також використовувався для транспортування громадянина Росії з Мальдівських островів до Москви приблизно 21 січня цього року.

Оплата на користь Air Sapphire була зроблена через неросійського стороннього чартерного брокера, але американське бюро стверджує, що обидва рейси контролювали російські громадяни або чартерні.

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Бюро промисловості та безпеки пояснило, що компанія тимчасово реекспортувала вироблені в США літаки до Росії без ліцензії і цим порушила експортний контроль за авіаційними товарами.

Зрештою компанія зізналася у своєму порушенні в рамках мирової угоди, співпрацювала та допомагала у розслідуванні.

"Не має значення, чи використовує громадянин Росії інший паспорт – наприклад, кіпрський, як це було в цьому випадку. Нехай це стане уроком для чартерних брокерів і операторів у всьому світі: якщо ви сприятимете таким подорожам, порушуючи наші правила, ви можете заплатити високу ціну", – заявив помічник міністра з експортного контролю Метью Аксельрод.

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Нагадаємо:

На початку червня фінська авіакомпанія Finnair відновила польоти до естонського міста Тарту – їх призупиняли через глушіння сигналу GPS, в якому звинувачували Росію.