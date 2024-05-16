Finnair відновить польоти до Тарту, які призупиняли через глушіння Росією сигналу GPS

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Фінська авіакомпанія Finnair відновить польоти до естонського міста Тарту з 2 червня – їх призупиняли через глушіння сигналу GPS, в якому звинувачували Росію.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Авіакомпанія оновила методи заходження на посадку, що використовуються в аеропорту Тарту, таким чином, щоб деякі з них можна було використовувати без сигналу GPS. Ці оновлені методи базуються на радіосигналах, що надсилаються з наземних станцій.

Такі типи наземних методів використовуються в авіації вже давно, і перешкоди GPS не впливають на їх використання.

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"Оновлені методи зближення базуються на радіосигналах, що надсилаються з наземних станцій. Ці типи наземних методів використовуються в авіації протягом тривалого часу, і перешкоди GPS не впливають на їх використання. Подібні традиційні методи заходу на посадку все ще використовуються в деяких аеропортах як альтернатива методам заходження на посадку на основі GPS", – зазначили в компанії.

Нагадаємо:

У кінці квітня фінська авіакомпанія Finnair призупинила на місяць польоти до естонського міста Тарту через глушіння Росією сигналу GPS біля своїх кордонів.

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В авіакомпанії додавали, перешкоди GPS зросли з 2022 року, і пілоти Finnair повідомляли про перешкоди, особливо поблизу Калінінграда, Чорного моря, Каспійського моря та Східного Середземномор'я.

Finnair є єдиною авіакомпанією, що виконує міжнародні рейси до Тарту.