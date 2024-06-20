У Києві через відсутність напруги знову зупинився фунікулер
Четвер, 20 червня 2024, 09:49 -
20 червня у Києві зупинили рух фунікулера. Причиною стала відсутність напруги.
Про це повідомили у "Київпастранс".
Це вже не перший раз, коли роботу столичного фунікулера зупиняють через відсутність напруги. Лише на цьому тижні рух фунікулера зупиняли двічі – 17 та 19 червня.
Водночас, як випливає з повідомлень "Київпастрансу", рух фунікулера відновлюють протягом кількох годин.
Реклама:
Нагадаємо:
У четвер, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується - з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.
Реклама: