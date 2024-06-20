У Києві через відсутність напруги знову зупинився фунікулер 

20 червня у Києві зупинили рух фунікулера. Причиною стала відсутність напруги.

Про це повідомили у "Київпастранс".

Це вже не перший раз, коли роботу столичного фунікулера зупиняють через відсутність напруги. Лише на цьому тижні рух фунікулера зупиняли двічі – 17 та 19 червня.

Водночас, як випливає з повідомлень "Київпастрансу", рух фунікулера відновлюють протягом кількох годин.

Реклама:

Нагадаємо:

У четвер, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується - з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.