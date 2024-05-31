Всі розділи
Укр / Рус

ОПЕК+ працює над скорочення видобутку, яке може тривати до 2025 року

П'ятниця, 31 травня 2024, 09:36 - Артур Крижний

За словами чиновників, ОПЕК+ продовжує неформальні переговори, спрямовані на досягнення угоди про скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Саудівська Аравія та її партнери обговорюють, чи продовжувати обмеження видобутку нафти приблизно на 2 мільйони барелів на день у другій половині року, і, за словами делегатів, угода має бути укладена на недільній онлайн-зустрічі. За їхніми словами, вони розглядають можливість продовження деяких обмежень до 2025 року.

Організація країн-експортерів нафти та її партнери скоротили постачання, щоб запобігти надлишку, якому загрожує відновлення поставок сланцевої нафти з США, прагнучи підтримати ціни на нафту. Нафтові трейдери і аналітики очікують продовження угоди, можливо, до кінця цього року.

Реклама:

ОПЕК+ також зрештою доведеться вирішувати, що робити у 2025 році. Група переглядає рівні видобувних потужностей своїх членів, і деякі з них, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, можуть мати можливість видобувати більше нафти наступного року.

Нагадаємо:

Середній чотиритижневий експорт нафти з Росії впав, поставки сягнули двомісячного мінімуму напередодні зустрічі країн ОПЕК+.

Реклама:

Економічна правда.

ОПЕК нафта видобуток
Реклама:
Матеріали за темою
ОПЕК і IEA знову розійшлися у прогнозах попиту на нафту: розрив зріс до 1,15 мільйона барелів на добу 15 травня 2024, 18:46
Ірак не погодиться на нове скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК - Reuters 12 травня 2024, 16:53
ОПЕК припинить публікувати розрахунок світового попиту на власну нафту – Reuters 10 травня 2024, 12:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті