Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК
Неділя, 2 червня 2024, 11:55 -
Деякі області України повертаються до графіків лімітів споживання електроенергії, які 2 червня діють з 18:00 до 24:00, скасовуючи аварійні відключення.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Донецька, Дніпропетровська, Київська, Одеська області та місто Київ повернулись до графіків лімітів споживання, за умови досягнення яких можливі обмеження електронергії.
Генеральний Директор Yasno Сергій Коваленко раніше повідомляв про те, що аварійні відключення можливо вдасться скасувати.
Реклама:
Нагадаємо:
Через обстріли РФ, зранку, 2 червня, в Україні почали застосовувати екстрені відключення світла.
Реклама: