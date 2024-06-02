Всі розділи
Укр / Рус

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

Неділя, 2 червня 2024, 11:55 - Володимир Тунік-Фриз

Деякі області України повертаються до графіків лімітів споживання електроенергії, які 2 червня діють з 18:00 до 24:00, скасовуючи аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Донецька, Дніпропетровська, Київська, Одеська області та місто Київ повернулись до графіків лімітів споживання, за умови досягнення яких можливі обмеження електронергії.

Генеральний Директор Yasno Сергій Коваленко раніше повідомляв про те, що аварійні відключення можливо вдасться скасувати.

Реклама:

Нагадаємо:

Через обстріли РФ, зранку, 2 червня, в Україні почали застосовувати екстрені відключення світла.

ДТЕК енергетика електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
В Україні протягом доби застосовуватимуть екстрені відключення світла без графіків 2 червня 2024, 10:41
У Голосіївському районі Києва уламки ракети зруйнували трансформаторну підстанцію 31 травня 2024, 09:00
"Укренерго" додала дві години відключення світла ввечері 25 травня 2024, 11:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті