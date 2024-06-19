ЄС може повернути мита на українські яйця і цукор через перевищення квот

Європейська комісія готується відновити мита на українські яйця після того, як Україна вичерпала квоти на їх постачання до ЄС, згодом можуть розглянути і питання цукру.

Про це пише Euronews.

Очікується, що Європейський Союз продовжить скорочувати імпорт ключових продовольчих товарів із України. Зокрема, імпорт яєць з України досяг певного рівня, а це означає, що Єврокомісія запровадить мита протягом наступних двох тижнів, повідомив Euronews представник ЄС.

За словами торгових експертів, імпорт цукру також знаходиться під прицілом виконавчої влади ЄС.

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Якщо граничний рівень буде досягнуто і цукром, мита будуть повторно активовані максимум протягом 14 днів. За даними двох джерел Euronews, постачання цукру вже перевищило межу для застосування захисного механізму.

За ситуацією уважно стежить асоціація ЄС, що представляє європейських споживачів цукру в секторі харчових продуктів і напоїв (CIUS), яка стурбована обмеженням обсягу імпорту основного товару для переробки їхньої продукції.

"Ми боїмося, що найближчими роками обсягів цукру буде недостатньо, щоб задовольнити цим попит ринку ЄС", – сказав Euronews речник CIUS.

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Нагадаємо:

У травні Кабінет міністрів зменшив квоту на експорт цукру до країн ЄС до нуля, тобто – зупинив експорт до кінця року.

Крім цього, Європейський Союз із 19 червня повертає мита на овес з України через перевищення встановлених квот.









