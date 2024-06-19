У Нікопольському районі росіяни обстріляли підприємства та житлові будинки

фото: сергій лисак

У Нікопольському районі Дніпропетровщини через обстріли РФ пошкоджені промислове та комунальне підприємства, дві п’ятиповерхівки, 14 приватних будинків.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Атаки на Нікопольщину не вщухають. Ворог бив дронами-камікадзе та артилерією. Цілив по інфраструктурі й житловій забудові. Протягом дня найбільше потерпав райцентр. Гатив агресор і по Мирівській громаді", – сказано у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджені промислове та комунальне підприємства, понівечені дві п’ятиповерхівки, 14 приватних будинків, сім господарських споруд, парники.

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Крім цього, побиті п'ять авто й екскаватор. Зачепило 10 сонячних панелей, лінії електропередач й газогони.

"Всюди – без загиблих та постраждалих", – наголосив Лисак.

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Нагадаємо:

Вранці 10 червня російська армія обстріляла Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області. Тоді внаслідок обстрілу були пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарчі споруди, гараж, газогони та лінія електропередач.