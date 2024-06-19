У Мін’юсті розповіли, які активи вже вдалося стягнути з підсанкційних бізнесменів

Мін’юст подав до ВАКС 52 позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.

Про це повідомила заступник міністра юстиції України Інна Богатих.

Вона також розповіла, що згідно з рішеннями ВАКС, що набрали законної сили, санкцію стягнення активів в дохід держави застосовано до 49 підсанкційних осіб.

За інформацією заступника міністра, загалом в дохід держави орієнтовно стягнуто активи:

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- грошових коштів на суму близько 208 млн грн,

- права вимоги на кошти, в т.ч. компенсацію еквівалентно 41 млн грн,

- корпоративних прав в 58 підприємствах,

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- об’єктів нерухомого майна (земельні ділянки, виробничі приміщення, будинки, квартири, цехи) – 184,

- рухомого майна (транспорт, судна, авіадвигуни/авіазапчастини, обладнання) – 894 об’єкти, з них – 7 авіаційних двигунів,

- історичних та культурних цінностей – 537 штук.

"Різноманітність стягнутих активів – від транспортних засобів, об’єктів нерухомості, цінних об’єктів мистецтва до корпоративних прав в компаніях, якими підсанкційні володіють прямо та опосередковано в контексті основних найбільших кейсів – це справи російських олігархів О.Дерипаски, братів Ротенбергів, М. Шелкова, В. Євтушенкова, Є. Гінер, Е. Худайнатова та колишнього українського президента Януковича В.Ф", - розповіла Інна Богатих.

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Економічна правда