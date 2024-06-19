В Україні відновлюють поромне сполучення з Грузією

ukrferry.com

Компанія Ukrferry відновлює поромне сполучення Чорноморськ – Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає LIGA.net.

Згідно з розкладом, перший рейс із Чорноморська заплановано на 2 липня. Час у дорозі – близько 60 годин.

На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині. Знаходиться під класифікаційним наглядом Lloyd, вказано на сайті Ukrferry.

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Пором має 250 пасажирських місць у каютах люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісцевих каютах з усіма вигодами.

"Висока мореплавність судна та його значні розміри (довжина – понад 190 м, ширина – 28 м) дозволяють мінімізувати хитавицю навіть у штормових умовах.

Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Україна перебуває на завершальному етапі переговорів щодо відновлення поромних перевезень з Азербайджану в Україну.

Економічна правда