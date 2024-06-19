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Організатора розтрати зерна на 3,2 мільйона із Держрезерву заочно засудили на 9 років

Середа, 19 червня 2024, 11:37 - Артур Крижний

Суд заочно призначив покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі виконувачу обов’язків гендиректора Охтирського комбінату хлібопродуктів, обвинуваченому в розтраті зерна соняшника загальною вартістю 3,2 млн гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд визнав посадовця винним у зловживаннях, які в листопаді 2020 року призвели до розтрати зерна соняшника шляхом безплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника на користь третіх осіб.

Крім ув'язнення, суд на три роки позбавив фігуранта права обіймати посади в суб’єктах господарювання всіх форм власності, також призначив конфіскацію майна.

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Вирок набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо не буде оскаржений в апеляційному порядку.

Економічна правда.

зерно корупція суд
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