За місяць "Нафтогаз" сплатив податків на майже 9 мільярдів 

Нафтогаз

У травні Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету податків на суму 8,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Це 8% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі також додали, що загалом з початку 2024 року Група Нафтогаз сплатила державі 37,7 млрд грн податків.

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Фахівці "Нафтогазу" запустили нову газову свердловину, яка дає 280 тисяч кубометрів газу на добу.

Економічна правда

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