Данія першою з країн НАТО інвестуватиме у виробництво українського озброєння – Умєров

Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України.

Про це заявив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров за результатами зустрічі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Результатом зустрічі з Троельсом Лундом Поульсеном стало підписання Меморандуму щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.

"Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам", – зазначив Рустем Умєров.

Реклама:

"Важливість цього документу полягає в тому, що сторони домовились про процедуру, за якою буде здійснюватись фінансування. Тож надалі цей процес відбуватиметься швидше.

Більш того, цей механізм може бути реалізований також в рамках подібних домовленостей з іншими нашими партнерами", — сказав заступник міністра з питань стратегічних галузей Сергій Боєв.

Водночас з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен було підписано лист про наміри, який започатковує співпрацю між Україною та Нідерландами щодо підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

Реклама:

Читайте також: Бронетехніка, власний завод та повернення біженців. Як канадська Roshel заходить в Україну

Економічна правда