Уряд збереже всі видатки для ВПО у 2024 році – заступник міністра фінансів

У 2024 році, попри виклики для фінансової системи, Уряд збереже всі видатки для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час конференції "Грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб".

Так, у 2024 році у держбюджеті для здійснення соціальних виплат майже 5 млн отримувачам спрямують 136,5 млрд грн. З цього обсягу на допомогу для проживання ВПО виділять 57,6 млрд грн, що майже у 20 разів більше порівняно з видатками до повномасштабного вторгнення.

Ці кошти буде спрямовано на підтримку ВПО, кількість яких порівняно з 2021 роком зросла в 11 разів.

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"Мінфін спільно з Урядом щодня працюють над підтримкою наших громадян та їх соціальним захистом. Це підтверджують обсяги видатків, які є другими за обсягом після видатків на оборону. Порівняно із довоєнним періодом соціальні видатки зросли в 1,5 раза і становлять понад 470 млрд гривень. Так, кількість отримувачів соціальних виплат порівняно із довоєнним періодом зросла на 40% з 3,6 млн осіб до майже 5 млн осіб", ‒ наголосив Єрмоличев.

За його словами, як у минулому році, так і цього року завдяки зовнішньому фінансуванню повністю забезпечено виплати всіх соціальних та гуманітарних видатків. І міжнародна підтримка продовжує бути критично важливою для України в умовах повномасштабної війни.

У Мінфіні наголосили, що за соціальними видатками уряд забезпечує виконання планових показників стовідсотково, наразі вже профінансовано 243,2 млрд грн.

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Нагадаємо:

Пенсійний фонд України у червні спрямував на соціальні виплати 40,7 млрд грн, з яких 37,4 – на виплату пенсій.