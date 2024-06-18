Уряд розширив програму 5-7-9%: підприємці зможуть придбати газові генераційні установки

За кошти державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці тепер зможуть придбати та встановити електрогенераційні установки, які працюють на газу.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 18 червня, повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі – до 150 млн гривень, а максимальний строк кредитування – до 10 років.

"Уряд розуміє, що для бізнесу важливо забезпечувати неперервність виробничого процесу навіть під час відключення електроенергії. Тому сьогодні ми впроваджуємо додатковий інструмент підтримки", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Реклама:

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет Міністрів переглянув деякі параметри програми "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема скорочення до 5 млн грн максимальної суми кредиту на фінансування оборотного капіталу.

Реклама: