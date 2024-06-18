У ПриватБанку запрацював мобільний банкомат для мешканців прифронтових регіонів

У ПриватБанку стартував проект унікального в Україні мобільного банкомату, який буде обслуговувати клієнтів там, де немає доступу до банківської інфраструктури та навіть в умовах відсутності електрики та зв’язку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, окрім видачі готівки, ресайкл модель банкомату дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги - від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.

"Нашим головним пріоритетом є впровадження стратегії безбар’єрності, і новий мобільний банкомат ПриватБанку має усе необхідне для надання банківських послуг там, де не працює жоден інший банк - насамперед для мешканців прифронтових регіонів, - відзначає Дмитро Мусієнко.

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"Мобільний банкомат на базі інкасаторського авто обладнано за сучасними стандартами безпеки клієнтів та співробітників банку, оснащено системами захисту, комфорту та відеоспостереженням, - розповів керівник дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки ПриватБанку Андрій Козловський. - Головне - це унікальна система незалежного енергопостачання та зв’язку, що дозволяє броньованому мобільному банкомату працювати в автономному режимі майже добу".

Нагадаємо:

ПриватБанк відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів.

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Економічна правда