Роспатент РФ зареєстрував товарний знак Jagermeister - росЗМІ

Після набуття чинності новими правилами мобілізації система бронювання працівників переживає новий тест на стійкість та справедливість. Чи зможе держава його скласти?

Хто контролює і використовує "в темну" сотні тисяч гектарів державної землі, якою нібито користується Нацакадемія аграрних наук, та як її виводять у приватну власність.

Як саме працюватиме програма, за що держава платитиме українцям кешбек, на що його можна буде витратити, скільки на це піде коштів з бюджету та звідки їх узяти? ЕП дізналася всі деталі.