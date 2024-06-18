Роспатент РФ зареєстрував товарний знак Jagermeister - росЗМІ
Вівторок, 18 червня 2024, 18:44 -
Федеральна служба з інтелектуальної власності РФ (Роспатент) зареєструвала товарний знак виробника лікерів Jagermeister.
Про це пише російське видання "Ведомости".
"Статус: діє. Остання зміна статусу 11 червня 2024 р.", - випливає з бази Роспатенту. Заявку на реєстрацію товарного знака виробник подав у листопаді 2023 р.
Нагадаємо:
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Німецька компанія Mast-Jägermeister SE - виробник лікеру Jägermeister - припинила поставки в Росію в листопаді 2022 року.
Економічна правда.
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