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Роспатент РФ зареєстрував товарний знак Jagermeister - росЗМІ

Вівторок, 18 червня 2024, 18:44 - Артур Крижний
 
Getty Images

Федеральна служба з інтелектуальної власності РФ (Роспатент) зареєструвала товарний знак виробника лікерів Jagermeister.

Про це пише російське видання "Ведомости".

"Статус: діє. Остання зміна статусу 11 червня 2024 р.", - випливає з бази Роспатенту. Заявку на реєстрацію товарного знака виробник подав у листопаді 2023 р.

Нагадаємо:

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Німецька компанія Mast-Jägermeister SE - виробник лікеру Jägermeister - припинила поставки в Росію в листопаді 2022 року.

Економічна правда.

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