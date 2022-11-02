Производитель ликера Jägermeister прекратил поставки в Россию

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Немецкая компания Mast-Jägermeister SE – производитель ликера Jägermeister – прекратила поставки в Россию.

Об этом сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов, передает российское пропагандистское издание РИА-Новости.

"Дистрибьюторы ищут варианты поставок и через время найдут. При этом поставщики уже сообщили рестораны о повышении цен на Jägermeister, оставшийся в наличии", – сказал он.

Производитель пока не прокомментировал сообщение о прекращении поставок в Россию.

Накануне уральское агентство ЕАН со ссылкой на источники сообщило, что производитель Jägermeister решил покинуть российский рынок. В частности, представитель неназванной компании, поставляющей алкоголь в бары Екатеринбурга, рассказал, что "поставщики один за другим начали заявлять об отказах", а в некоторых барах закончились запасы.

Представитель группы компаний "Руст", дистрибьютора Jägermeister в России, заявил, что компания не прекращала сотрудничество с производителем ликера и имеет действующий контракт на дистрибуцию.

В "Русте" информацией о прекращении поставок объясняют перебоями с продукцией в определенных регионах, но говорят, что эта ситуация была временной.