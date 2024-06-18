Французький бізнес поспішає налагодити зв'язки з ультраправими, обираючи "між чумою і холерою" – FT

Французькі корпорації наввипередки намагаються налагодити контакти з ультраправою Марін Ле Пен, розкритикувавши радикальну податково-бюджетну програму конкуруючого лівого альянсу напередодні дострокових парламентських виборів.

Про це пише Financial Times.

За словами лідера керівника однієї з найбільших французьких компаній, що входять до національного індексу Cac 40, економічна політика Ле Мен є "чистим аркушем, який бізнес зможе спрямувати в потрібне річище".

Він додав, що ліві "навряд чи пом'якшать свій жорсткий антикапіталістичний порядок денний" і цим відштовхують від себе бізнес-еліту.

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"Лівий "Новий народний фронт" планує покрити зростання бюджетних витрат за рахунок підвищення податків для "тих, хто може собі це дозволити". Програма блоку передбачає введення податку на багатство, скасування багатьох податкових пільг для заможних громадян і підвищення прибуткового податку для найбільш високооплачуваних.

За рахунок цих заходів планують покрити дефіцит бюджету і підвищити зарплати в держсекторі, соціальні допомоги, а також заморозити ціни на основні продукти харчування та енергію. Корпоративні керівники відштовхуються від таких ідей, розглядаючи їх як вихід Франції з капіталістичної системи", - пише газета.

За словами джерел FT, помічник Ле Пен Джордан Барделла, який може посісти пост прем'єр-міністра в новому уряді, останніми місяцями вже почав проводити закриті зустрічі з представниками бізнесу і виступати на галузевих заходах. А лобісти, інвестори та компанії, які бажають дізнатися про плани "Національного об'єднання", почали звертатися до депутатів партії.

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"Ми запевнили їх, що "Національне об'єднання" утримуватиме дефіцити під контролем і представить реалістичний план. Ринки будуть суворими до нас, тому в нас справді немає іншого вибору", - розповів член партії Ле Пен Жан-Філіп Тангуй, який відповідає за економічну політику.

Ще одне джерело розповіло FT, що перспектива, за якої економічну стратегію Франції визначатимуть або крайні праві, або ліві партії, це "вибір між чумою і холерою". "Барделла може здаватися обнадійливим, але вкрай праві становлять загрозу не тільки для економіки, а й для демократії", - резюмував співрозмовник.

Нагадаємо:

Інвестори відповіли критикою на рішення президента Франції Еммануеля Макрона про дострокові парламентські вибори, оскільки воно викликало попередження про подальше погіршення стану фінансів країни і навіть побоювання нової кризи євро.