Націоналізованому PIN-bank обрали членів наглядової ради

За підсумками конкурсу обрано склад наглядової ради АТ "Перший інвестиційний банк", який був націоналізований і переданий в управління Фонду держмайна.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Націоналізований (санкційний) PIN bank отримав незалежних членів наглядової ради. Відповідний відкритий конкурс провів Фонд держмайна. З 18 претендентів комісія обрала 3 найкращі кандидатури", - йдеться в повідомленні.

На переконання Коваля, формування професійної наглядової ради через прозорий конкурсний механізм допоможе налагодити ефективну роботу банку в інтересах держави та громадян.

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Наголошується, що процес формування наглядової ради у банку розпочався одразу після передачі установи у січні 2024 року в управління ФДМУ.

За інформацією очільника Фонду, на початку липня відбудуться збори акціонерів банку, які повинні затвердити обраних членів такої ради.

Нагадаємо:

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Фонд державного майна почав готувати націоналізований "Перший інвестиційний банк" (PINbank) до приватизації.

Конфіскований PINbank, який належав росіянину Гінеру, перейшов у власність держави у січні 2024 року.

Економічна правда.