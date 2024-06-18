Найєм прозвітував про добудову водогону від Запоріжжя до Покрова

Агентство відновлення добудувало магістральний водогін від Запоріжжя до Покрова.

Про це повідомив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

За його інформацією, у вівторок, 18 червня,і двома ланками нового магістрального водогону — "Запоріжжя – Томаківка — Марганець" та "Марганець — Нікополь — Покров" пішла вода.

"Це означає, що мешканці Мирівської, Томаківської, Марганецької, Покровської, Червоногригорівської та Нікопольської громад отримають стабільне та якісне водопостачання", - написав Найєм у Фейсбук.

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В Агентстві нагадали, внаслідок підриву дамби 6 червня 2023 року 1,5 мільйона людей залишилися без води.

"З перших днів після катастрофи ми почали пошук рішення задля відновлення водопостачання в регіоні — будівництво магістрального водогону. Магістральний водогін — це три ділянки загальною протяжністю 155 кілометрів (в тому числі 10 км — відкритий канал)", - написав голова Агентства.

Протяжність ланки "Запоріжжя — Томаківка — Марганець" — 77,9 км, а ланки "Марганець — Нікополь — Покров" — 40,9 км. Водозабір на ділянках здійснили з річки Дніпро. На всій протяжності водогону збудовано 8 сучасних насосних станцій.

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Насоси потужністю від 747 кВт до 260 кВт транспортують воду до фільтрувальних станцій, де вода проходить очищення та потрапляє до споживачів. Потужність нового водогону дає змогу місцевим мешканцем забути про черги за водою і постачанням за графіком.

Нагадаємо:

Внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції проблеми з поданням води спостерігаються у деяких містах Дніпропетровської області.

Економічна правда