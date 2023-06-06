Підрив Каховської ГЕС: у яких містах проблеми з водопостачанням

Внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції проблеми з поданням води спостерігаються у деяких містах Дніпропетровської області, але на водопостачанні Києва це жодним чином не позначиться.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані "Київводоканалу".

"Внаслідок підриву дамби гідроелектростанції багато населених пунктів Херсонської області під загрозою затоплення, а в інших є проблеми з поданням води, зокрема в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області. Підрив греблі Каховської ГЕС на водопостачанні Києва жодним чином не позначиться", - йдеться в повідомленні.

У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною.

"Усі гідротехнічні споруди столиці працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає. Столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі", - наголосили в КМДА.

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Вранці, 6 червня, Оперативне командування "Південь" повідомило, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію.

Внаслідок підриву російськими окупантами машинної зали зсередини, Каховську гідроелектростанцію повністю зруйновано і вона не підлягає відновленню.

Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.