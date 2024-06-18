Раді пропонують зняти ПДВ і ввізне мито на енергообладнання

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти про скасування податку на додану вартість і ввізного мита на енергообладнання.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Відповідні законопроєкти авторства депутата від партії "Слуга народу", члена фінкомітету Ради Андрія Мотовиловця та деяких інших про внесення змін до перехідних положень Податкового та Митного кодексів зареєстровано під №11343 та №11344 відповідно.

Згідно з ними, звільняються від ПДВ і ввізного мита операції із ввезення, переміщення (пересилання) у міжнародних поштових й експрес-відправленнях на митну територію України в митному режимі імпорту товарів низки обладнання, перелік якого пропонується встановити змінами, відповідно до законопроєкту №11344. Це, зокрема, гідравлічні турбіни, турбіни на водяній парі та інші парові турбіни, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі (від 7,5 кВ-А до 375 кВ-А, 375-750, понад 750), інвертори потужністю не більш як 7,5 кВ-А, фотоелектричні елементи, зібрані в модулі або монтовані в панель, комплектуючі для виробництва трансформаторів.

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Як передбачено законопроєктом №11343, звільняються від ПДВ операції із ввезення обладнання, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, в яких стороною є Секретаріат Енергетичного Співтовариства, укладеними між постачальниками товарів (надавачами послуг) і ліцензіатами у сфері виробництва, передачі, розподілу е/е та транспортування, розподілу і постачання природного газу.

Пільгові умови ввезення енергообладнання пропонують закріпити на період дії воєнного стану в країні, але не довше ніж 1 червня 2025 року.

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Кабінет міністрів готує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання для громадян і для бізнесу.

Економічна правда