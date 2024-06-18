H&M почав процес ліквідації російської компанії - росЗМІ
Вівторок, 18 червня 2024, 13:47
Основна юрособа шведського ритейлера H&M у Росії - ТОВ "Ейч енд Ем" - запустила процес ліквідації компанії.
Про це повідомляє російське видання "Ведомости".
Згідно з реєстром, компанія перебуває у стадії ліквідації. Питання про ліквідацію було затверджено 17 червня 2024 року.
Нагадаємо:
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Шведський ритейлер H&M, який працював у Росії з 2009 року, підтвердив закриття всіх російських магазинів.
Економічна правда
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