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H&M почав процес ліквідації російської компанії - росЗМІ

Вівторок, 18 червня 2024, 13:47
 
Getty Images

Основна юрособа шведського ритейлера H&M у Росії - ТОВ "Ейч енд Ем" - запустила процес ліквідації компанії.

Про це повідомляє російське видання "Ведомости".

Згідно з реєстром, компанія перебуває у стадії ліквідації. Питання про ліквідацію було затверджено 17 червня 2024 року.

Нагадаємо:

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Шведський ритейлер H&M, який працював у Росії з 2009 року, підтвердив закриття всіх російських магазинів.

Економічна правда

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