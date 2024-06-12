ВАКС продовжив для Коболєва дію процесуальних обов'язків

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) продовжив термін дії процесуальних обов'язків для ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва до 11 серпня цього року.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"11 червня колегія суддів ВАКС відмовила у задоволенні клопотання захисника ексголови правління "Нафтогазу" про зміну запобіжного заходу, застосованого до обвинуваченого.

Натомість суд задовольнив клопотання прокурора про продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених судом раніше (ухвала від 30.04.2024 року) на ексголову правління "Нафтогазу", - йдеться у повідомленні.

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Коболєв, зокрема, зобов’язаний повідомляти суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду, здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон та прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду.

Строк дії вказаних обов'язків - до 11 серпня 2024 року включно.

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Нагадаємо:

САП і НАБУ в січні 2023 року повідомили ексочільнику НАК про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума значно перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Наприкінці вересня 2023 року ВАКС знизив заставу Коболєва з 229,248 млн грн до рівня фактично внесеного 107,127 млн і зняв із нього електронний браслет.

Наприкінці листопада САП скерувала до суду обвинувальний акт у справі Коболєва про незаконні премії на 229 млн грн.

Економічна правда