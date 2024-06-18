Судитимуть членів організованої групи, яка займалась нелегальними онлайн-іграми

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки спільно зі співробітниками Кіберполіції викрили та припинили діяльність організованої групи осіб, які надавали послуги з азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що один із фігурантів справи організував діяльність нелегального онлайн-казино.

До незаконної діяльності він залучив знайомого, який створив та адміністрував діяльність неліцензованого вебсайту, що надавав гравцям доступ до азартних ігор. Рекламували незаконні послуги у соціальних мережах.

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"Окрім того, обвинувачені залучили ще трьох осіб, які виконували роль операторів кол-центру для приймання платежів від гравців, спілкування з ними у месенджерах, виплати коштів тощо", - повідомляє БЕБ.

Під час слідства встановлено, що кошти, внесені гравцями як ставки та згодом програні, перераховувались учасниками злочинної групи через картки третіх осіб на власні банківські рахунки та виводилися у готівку.

Правоохоронці припинили роботу онлайн-казино та провели обшуки у Києві та Полтаві. Вилучено комп’ютерне обладнання, понад 20 мобільних телефонів, 50 банківських та 100 сім-карток тощо.

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Обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів організованої групи направлено до районного суду міста Полтави.

Нагадаємо:

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з капітального ремонту школи.

Економічна правда