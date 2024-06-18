Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Судитимуть членів організованої групи, яка займалась нелегальними онлайн-іграми

Вівторок, 18 червня 2024, 11:40 - Віктор Волокіта

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки спільно зі співробітниками Кіберполіції викрили та припинили діяльність організованої групи осіб, які надавали послуги з азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що один із фігурантів справи організував діяльність нелегального онлайн-казино. 

До незаконної діяльності він залучив знайомого, який створив та адміністрував діяльність неліцензованого вебсайту, що надавав гравцям доступ до азартних ігор. Рекламували незаконні послуги у соціальних мережах.

Реклама:

"Окрім того, обвинувачені залучили ще трьох осіб, які виконували роль операторів кол-центру для приймання платежів від гравців, спілкування з ними у месенджерах, виплати коштів тощо", - повідомляє БЕБ.

Під час слідства встановлено, що кошти, внесені гравцями як ставки та згодом програні, перераховувались учасниками злочинної групи через картки третіх осіб на власні банківські рахунки та виводилися у готівку.

Правоохоронці припинили роботу онлайн-казино та провели обшуки у Києві та Полтаві. Вилучено комп’ютерне обладнання, понад 20 мобільних телефонів, 50 банківських та 100 сім-карток тощо. 

Реклама:

Обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів організованої групи направлено до районного суду міста Полтави.

Нагадаємо:

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з капітального ремонту школи.

Економічна правда

БЕБ прокуратура суд
Реклама:
Матеріали за темою
БЕБ упередили розтрату на 18 мільйонів при ремонті школи на Київщині 17 червня 2024, 19:12
Посадовці розірвали угоду про ремонт лікарні з фірмою-новачком на 6 мільйонів 17 червня 2024, 13:15
У Києві хотіли замовити будівництво укриття за 95 млн фірмі, яка надала недостовірні дані 14 червня 2024, 11:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті