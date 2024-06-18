NovaPay почав виплачувати за оренду паїв

NovaPay почав співпрацю з аграрними компаніями. Тепер власники земельних угідь, які здають свої паї в оренду цим компаніям, можуть отримати виплати за допомогою NovaPay.

Про це повідомляє пресслужба NovaPay

Як йдеться в повідомленні, кожен орендодавець самостійно обирає, у який спосіб отримати кошти: через зарахування на картку NovaPay, на карту іншого банку або готівкою в одному з 3500 відділень Нової пошти.

"Такі масові виплати NovaPay здійснює з допомогою продукту для бізнесу "Реєстрові виплати", - додали в NovaPay.

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Нагадаємо:

NovaPay запускає програму кредитування малого та середнього бізнесу.

Економічна правда

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