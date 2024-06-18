NovaPay почав виплачувати за оренду паїв
Вівторок, 18 червня 2024, 11:13 -
NovaPay почав співпрацю з аграрними компаніями. Тепер власники земельних угідь, які здають свої паї в оренду цим компаніям, можуть отримати виплати за допомогою NovaPay.
Про це повідомляє пресслужба NovaPay
Як йдеться в повідомленні, кожен орендодавець самостійно обирає, у який спосіб отримати кошти: через зарахування на картку NovaPay, на карту іншого банку або готівкою в одному з 3500 відділень Нової пошти.
"Такі масові виплати NovaPay здійснює з допомогою продукту для бізнесу "Реєстрові виплати", - додали в NovaPay.
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NovaPay запускає програму кредитування малого та середнього бізнесу.
Економічна правда
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