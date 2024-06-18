НАТО інвестує 1,1 мільярда доларів в майбутнє: ШІ, роботи та космічні технології 

Консорціум союзників НАТО підтвердив перший транш технологічним компаніям в рамках інноваційного фонду розміром в 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів).

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що перші компанії вже отримують свої транші від інноваційного фонду НАТО на суму 1,1 млрд дол.

Альянс оголосив про створення фонду влітку 2022 року, через кілька місяців після початку великої війни в Україні, пообіцявши інвестувати в технології, які посилять українську обороноздатність.

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Фонд підтримують 24 з 32 країн-членів НАТО, в тому числі Фінляндія і Швеція, які приєдналися до Альянсу на початку цього року.

У вівторок, 18 червня, Інноваційний фонд НАТО підтвердив прямі інвестиції в чотири європейські технологічні компанії. Дані інвестиції допоможуть розв'язати проблеми в галузі оборони, безпеки та стійкості.

Компанії, що отримали фінансування:

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Fractile AI з Лондона займається виробництвом комп'ютерних мікросхем і прагне пришвидшити роботу великих мовних моделей, подібних до тих, що забезпечують роботу ChatGPT;

Німецькій ARX Robotics, яка розробляє безпілотних роботів з різними функціями – від підйому важких предметів до відеоспостереження;

британський виробник iCOMAT, який виготовляє легкі матеріали для транспортних засобів;

Space Forge, компанія з Уельсу, яка використовує умови космосу - такі як мікрогравітація і вакуум – для створення напівпровідників на орбіті.

"Забезпечення доступу до стратегічних технологій є ключем до забезпечення безпечного і процвітаючого майбутнього для мільярдного населення Альянсу", – сказала Андреа Траверсоне, керуючий партнер Фонду.

Повідомляється, що фонд також співпрацює з венчурними компаніями для підтримки подальших інвестицій у високі технології на континенті.

Нагадаємо:

Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України.