Ціни на житло в Китаї падають найшвидшими темпами за майже 10 років

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Ціни на нове житло в Китаї в травні впали найшвидшими темпами за останні 9 з половиною років.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з розрахунками Reuters, зробленими на основі даних Національного бюро статистики, ціни на нове житло в травні знизилися на 0,7% порівняно з квітнем.

Зазначається, що дане падіння є найстрімкішим з жовтня 2014 року, а також продовжує серію з 11 місяців зниження ціни.

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Зазначається, що при цьому сектор нерухомості все одно намагається сягнути дна, попри зусилля уряду, спрямовані на стримування надлишкової пропозиції та підтримку обтяжених боргами забудовників.

У річному вираженні ціни на нове житло знизилися на 3,9% порівняно з попереднім роком.

В повідомленні уточнюють, що сектор нерухомості Китаю колись був ключовим двигуном економічного зростання країни.

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Та з середини 2021 року він зазнав кількох криз, включаючи дефолти забудовників за боргами та зупинку будівництва попередньо проданих житлових проєктів.

Китайська влада у зв’язку з цим виділила 41,35 млрд дол на розчищення величезного житлового фонду та пом'якшення правил іпотечного кредитування.

Але аналітики вважають, що ці кроки не допоможуть поглинути величезні запаси житла, а зняття обмежень на купівлю житла у великих містах може ще більше послабити купівельні настрої в менших містах.

Інвестиції в нерухомість також впали на 10,1% за перші п'ять місяців 2024 року порівняно з попереднім.

Нагадаємо:

Перед щорічним засіданням парламенту Китаю, яке відбудеться у березні, його лідери стикаються з тиском, щодо прийняття сміливих політичних рішення, які захистять довгостроковий потенціал зростання економіки.

Азійські ринки нерухомості переживають турбулентність поряд із кризовою ситуацією з нерухомістю в Китаї. Високі облікові ставки та державне втручання негативно впливають на забудовників.