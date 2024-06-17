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У червні росіяни знищили дві нафтобази ОККО: завдали збитків на 8,5 мільйона доларів

Понеділок, 17 червня 2024, 15:14 - Артур Крижний

У червні внаслідок ворожих атак група компаній ОККО втратила дві нафтобази, попередня сума збитків оцінюється у $8,5 млн.

Про це повідомила виданню Forbes Ukraine пресслужба компанії.

Протягом червня російські безпілотники атакували дві нафтобази ОККО, потерпілих немає, але зруйновано резервуари з пальним, інфраструктуру об’єктів і адміністративні приміщення.

За словами віцепрезидента ОККО Юрія Кучабського, з метою подальшої безпеки компанія вирішила перейти на роботу "з коліс", тобто без накопичення пального на нафтобазі.

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"Власний автопарк дозволяє нам це робити так, щоб клієнт не відчув перебоїв з поставками", – заявив він.

Також ОККО розглядає варіанти оренди терміналів у сусідніх з Україною державах.

Нагадаємо:

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Унаслідок сьогоднішньої російської атаки під удари дронів потрапило дві нафтобази в Україні.

Економічна правда.

АЗС пальне ОККО
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