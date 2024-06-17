У червні росіяни знищили дві нафтобази ОККО: завдали збитків на 8,5 мільйона доларів
У червні внаслідок ворожих атак група компаній ОККО втратила дві нафтобази, попередня сума збитків оцінюється у $8,5 млн.
Про це повідомила виданню Forbes Ukraine пресслужба компанії.
Протягом червня російські безпілотники атакували дві нафтобази ОККО, потерпілих немає, але зруйновано резервуари з пальним, інфраструктуру об’єктів і адміністративні приміщення.
За словами віцепрезидента ОККО Юрія Кучабського, з метою подальшої безпеки компанія вирішила перейти на роботу "з коліс", тобто без накопичення пального на нафтобазі.
"Власний автопарк дозволяє нам це робити так, щоб клієнт не відчув перебоїв з поставками", – заявив він.
Також ОККО розглядає варіанти оренди терміналів у сусідніх з Україною державах.
Нагадаємо:
Унаслідок сьогоднішньої російської атаки під удари дронів потрапило дві нафтобази в Україні.
Економічна правда.