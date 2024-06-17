Німецька робототехніка відчуває значну конкуренцію від Китаю

getty Images

Зростаюча конкуренція з боку Китаю погіршує перспективи німецької робототехнічної промисловості, яка вже бореться з падінням замовлень в умовах слабкої внутрішньої економіки.

Про це повідомляє Reutes.

Як повідомляють, Німеччина, відома своєю інженерною міццю, яка колись була першопрохідцем у багатьох технологіях, зараз має справу з економічним спадом, спричиненим високими цінами на енергоносії та відсотковими ставками, а також недостатніми інвестиціями через бюрократію.

"Конкуренція дуже жорстка. Багато китайських постачальників сильно зросли на своїх внутрішніх ринках і тепер просуваються в Європу", - сказав керівник відділу робототехніки та автоматизації Асоціації виробників машин та обладнання (VDMA) Франк Конрад.

Реклама:

За словами Конрада, іноземні замовлення є основною рушійною силою зростання німецької індустрії робототехніки та автоматизації. За перші чотири місяці 2024 року внутрішні замовлення впали на 15% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в той час як замовлення з-за кордону зросли на 21%.

Згідно з даними Reuters, VMDA вдвічі знизила свій річний прогноз продажів у секторі. Тепер вона очікує зростання на 2% до 16,5 млрд євро у 2024 році, що приблизно відповідає минулорічному рівню.

У 2023 році продажі в секторі зросли на 13% завдяки збільшенню кількості замовлень після пандемії.

Реклама:

Читайте також: Німецький пацієнт. Чому занепадає найбільша економіка Євросоюзу

Нагадаємо:

Нові санкції проти Росії мали бути запроваджені на початку саміту G7 у четвер, 13 червня, однак Німеччина не змогла досягти вчасно домовленості щодо обмежень.

Економічна правда