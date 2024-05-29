У Фонді держмайна презентували проєкт "Земельний банк": які він надає можливості

У Фонді державного майна України презентували "Земельний банк". Це новий проект Фонду, покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати агровиробників у складний воєнний час.

Про це повідомили у пресслужбі ФДМ.

Згідно з повідомленням, проєкт відкриває для аграріїв можливість отримати доступ до сотень тисяч гектарів державних земель на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони на електронному майданчику "Прозорро.Продажі".

"Стартова вартість оренди становитиме 12% від нормативно-грошової оцінки землі, а договори оренди укладатимуться на 14 років для однорічних насаджень і на 25 років для багаторічних", - заначили в пресслужбі.

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"Аграрний сектор – один з надважливих напрямів розвитку української економіки, який зазнав значної шкоди внаслідок російської агресії. Проект "Земельний банк" покликаний максимально ефективно використати ті земельні ресурси, які є в розпорядженні держави, та підтримати агровиробників, особливо тих, хто втратив свої землі через війну", – зазначив заступник голови Фонду державного майна України Ігор Тимошенко

Нагадаємо:

Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України знищено близько 30% усього потенціалу українського агропромислового сектору, 20% сільгоспземель перебувають під окупацією.

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