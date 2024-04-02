Yahoo придбала новинний сервіс зі ШІ Artifact у співзасновників Instagram 

Компанія Yahoo заявила, що придбала новинну платформу Artifact співзасновників Instagram на основі штучного інтелекту (ШІ) і впровадить її технологію на новинних та інших сайтах.

Про це пише Reuters.

Угода є свідченням того, що медіа-стартапи продовжують боротися за збільшення доходів у той час, коли гіганти Big Tech такі як Alphabet і Meta Platforms отримують основну частину рекламних продажів.

У січні Artifact повідомив у своєму блозі, що відкриває нову вкладку, що він згортає роботу свого застосунку, оскільки "ринкові можливості недостатньо великі, щоб виправдати подальші інвестиції в такий спосіб".

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Yahoo, якому також належать новинні бренди TechCrunch, Engadget і Yahoo Finance, заявила, що рекомендаційний механізм Artifact на основі ШІ та інші функції допоможуть масштабувати його новинну діяльність і надавати персоналізований контент аудиторії.

Artifact запустили на початку 2023 року співзасновники Instagram Кевін Систром і Майк Крігер. Наприкінці 2018 року дует покинули Facebook, що, за повідомленнями деяких ЗМІ, було пов'язано з їхніми напруженими стосунками з Марком Цукербергом та розбіжностями у баченні розвитку Instagram.

Додається, що Систром і Крігер працюватимуть з Yahoo в якості консультантів під час цього переходу.

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Нагадаємо:

Компанія Yahoo планує звільнити понад 20% своїх співробітників в рамках масштабної реструктуризації рекламного підрозділу.