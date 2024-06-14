Суд повернув у держвласність майно одеського підприємства "Нефон" вартістю 200 млн

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства "Нефон" в Одесі у судовому порядку повернуто державі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як зазначили у пресслужбі, до складу майнового комплексу входять п’ятиповерхова та одноповерхова будівлі, а також дитячий оздоровчий табір "Казковий".

Загальна площа об’єктів нерухомого майна складає 7238 м кв. Їх вартість становить понад 200 млн грн.

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Встановлено, що майно ЄМК ДП "Нефон" передали в оренду товариству з обмеженою відповідальністю.

Як проінформували у пресслужбі, прокурори звернулися до суду з позовною заявою у зв’язку із істотними порушеннями умов договору.

Зокрема, орендар несвоєчасно сплачував кошти за користування майном, використовував його не за цільовим призначенням та не забезпечив збереження приміщень. Мова йде про заходи для запобігання пошкодженню та псуванню майна, дотримання норм протипожежної безпеки. Також не забезпечувалося постійне страхування орендованого майна.

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Позов мотивовано і тим, що ТОВ без згоди орендодавця – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях – передало орендоване майно в суборенду.

У травні 2024 року Південно-західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позовні вимоги прокурора про стягнення з відповідача заборгованості, розірвання договору та зобов’язання повернути державне майно.

"Оспорювані об’єкти нерухомості будуть повернуті у розпорядження держави в особі Фонду держмайна", - зазначили в пресслужбі.

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В Одесі затримали посадовців за хабар у $40 тис за передачу землі у приватне користування.

Економічна правда.