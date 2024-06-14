Microsoft інвестує понад $7 мільярдів у нові дата-центри в Іспанії

Корпорація Micosoft планує інвестувати 6,69 мільярда євро (7,16 мільярдів доларів США) в розвиток нових центрів обробки даних в північно-східному регіоні Іспанії Арагоні, який стає основним центром хмарних обчислень в Європі.

Про це пише Reuters.

Регіональний уряд Арагону заявив, що американський технологічний гігант подав заявку на отримання дозволу на будівництво центрів обробки даних на ділянці за межами міста Сарагоса, підтвердивши повідомлення місцевої газети El Heraldo.

Microsoft, яка нещодавно оголосила про інвестиції у розмірі 2,1 мільярда євро в центри обробки даних у Мадриді, відмовилася коментувати плани в Арагоні.

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"Microsoft слідом за своїм головним конкурентом Amazon придивляється до Арагону. Минулого місяця Amazon оголосила, що інвестує 15,7 мільярдів євро протягом наступних 10 років у будівництво центрів обробки даних в Арагоні.Amazon заявила, що буде повністю забезпечувати свої центри обробки даних відновлюваною енергією.

Арагонський регіон має велику вітроенергетичну потужність.Сарагоса, п'яте найбільше місто Іспанії, стало логістичним і транспортним центром, воно розташоване на півдорозі між Мадридом і Барселоною, і посередині головного торгового коридору, що з'єднує Піренейський півострів з Францією та рештою Європи", - зазначає Reuters.

Нагадаємо:

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Amazon.com Inc. має намір інвестувати 15,7 млрд євро в розширення хмарної інфраструктури в Іспанії.