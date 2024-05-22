Amazon має намір інвестувати 15 мільярдів євро в розширення дата-центрів в Іспанії

Amazon.com Inc. має намір інвестувати 15,7 млрд євро в розширення хмарної інфраструктури в Іспанії.

Про це йдеться в повідомленні компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

Amazon Web Services (AWS), хмарний підрозділ Amazon, планує розвивати дата-центри в іспанському Арагоні за підтримки влади регіону.

Загалом внесок інвестицій AWS у ВВП Іспанії до 2033 року включно становитиме 21,6 млрд євро, очікують в Amazon. Передбачається, що розширення хмарної інфраструктури призведе до створення близько 17,5 тис. робочих місць.

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Нові інвестиції значно розширюють план, анонсований компанією 2021 року. Тоді AWS оголосила, що інвестує 2,5 млрд євро в іспанські дата-центри.

Акції Amazon.com втрачають у ціні 0,1% на початку торгів у середу. З початку поточного року їхня вартість зросла на 20,5%.

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Компанія Amazon заявила про інвестиції у розмірі 1,3 млрд дол в економіку Франції. Йдеться про розвиток генеративного ШІ, а також інвестиції в інфраструктуру.