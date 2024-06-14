У Києві на мосту через Десенку кілька днів щоночі обмежуватимуть рух транспорту
П'ятниця, 14 червня 2024, 16:33 -
Із 15 до 17 червня з 22:00 до 07:00 буде частково обмежений рух транспорту на мосту через річку Десенка.
Про це повідомляє КК "Київавтодор".
Зокрема, обмеження діятиме в другій і третій смугах у напрямку житлового масиву Троєщина.
У "Київавтодорі" додали, що зміни пов’язані з виконанням ремонтних робіт деформаційного шва мосту.
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Нагадаємо:
До 25 липня частково обмежать рух транспорту і пішоходів естакадним з’їздом із Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро" у зв’язку з продовженням ремонтних робіт.
Економічна правда
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