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У Києві на мосту через Десенку кілька днів щоночі обмежуватимуть рух транспорту 

П'ятниця, 14 червня 2024, 16:33 - Віктор Волокіта
 

Із 15 до 17 червня з 22:00 до 07:00 буде частково обмежений рух транспорту на мосту через річку Десенка. 

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

Зокрема, обмеження діятиме в другій і третій смугах у напрямку житлового масиву Троєщина. 

У "Київавтодорі" додали, що зміни пов’язані з виконанням ремонтних робіт деформаційного шва мосту.

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Нагадаємо:

До 25 липня частково обмежать рух транспорту і пішоходів естакадним з’їздом із Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро" у зв’язку з продовженням ремонтних робіт.

Економічна правда

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