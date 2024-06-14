У Києві на мосту через Десенку кілька днів щоночі обмежуватимуть рух транспорту 

Із 15 до 17 червня з 22:00 до 07:00 буде частково обмежений рух транспорту на мосту через річку Десенка.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

Зокрема, обмеження діятиме в другій і третій смугах у напрямку житлового масиву Троєщина.

У "Київавтодорі" додали, що зміни пов’язані з виконанням ремонтних робіт деформаційного шва мосту.

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Нагадаємо:

До 25 липня частково обмежать рух транспорту і пішоходів естакадним з’їздом із Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро" у зв’язку з продовженням ремонтних робіт.

Економічна правда

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