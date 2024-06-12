Apple знову стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Microsoft

Техногігант Apple у середу знову став найдорожчою компанією світу, змістивши з першого місця Microsoft.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що акції Apple, яка вирвалась уперед у гонці за домінування у ШІ-індустрії, підскочили майже на 4% до рекордних 215,04 дол, що дає компанії ринкову оцінку в 3,29 трлн дол.

Ринкова капіталізація Microsoft становить 3,24 трлн дол - корпорація відстала від Apple вперше за п'ять місяців.

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Зростання акцій відбулося на тлі того, що технологічний індекс Nasdaq досяг рекордного максимуму на нових ознаках уповільнення інфляції.

Акції Apple додали більше 7% на попередній сесії, на наступний день після того, як компанія представила низку функцій з підтримкою ШІ і програмних удосконалень для своїх пристроїв - крок, який, на думку деяких аналітиків, сприятиме зростанню продажів iPhone.

Технологічний гігант випередив таких конкурентів, як Microsoft і Alphabet, відкривши новий етап в ШІ-гонці, пише Reuters.

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Економічна правда