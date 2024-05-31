Заступника голови облради підозрюють в отриманні півмільйонного хабара

Правоохоронці повідомили про підозру в одержанні 500 тис. грн неправомірної вигоди за вирішення земельних питань заступнику Рівненської обласної ради, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про Сергія Свисталюка.

САП повідомила про підозру в одержанні пів мільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань заступнику голови Рівненської обласної ради. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.

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Зазначається, що у 2021 році приватний підприємець придбав дитячий санаторій, який не функціонує, і надалі планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він розташовувався.

Посадовець за неправомірну вигоду пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та у забезпеченні прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж земельної ділянки площею 5,4 га, на якій і розташовано санаторій.

Правоохоронці в межах досудового розслідування встановили, що за 2022-2023 рр. посадовець за свої "послуги" за співучасті з директором одного з комунальних підприємств отримав від підприємця майже 500 тис. гривень.

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