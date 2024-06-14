Дозволи на встановлення МАФів у Києві продаватимуть на Prozorro.Продажі

Депутати Київради проголосували за рішення, яке встановлює прозорі правила в роботі МАФів та дозволяє купувати право на торгівлі за допомогою Prozorro.Продажі.

Про це повідомляє депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

"Вчора Київська міська рада виправила помилки минулих скликань та ухвалила проєкт рішення, відповідно до якого право на торгівлю в МАФах визначатиметься на електронному аукціоні.", – повідомив Білоцерковець.

Зазначається, що нові правила позбавлять малий бізнес необхідності працювати через посередників, адже торги відбуватимуться через систему Prozorro.Продажі.

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Депутат повідомив, що зараз переважна більшість МАФів в столиці належить великим мережевикам, а малий бізнес потрапив до них в кабалу.

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Нагадаємо:

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Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому та середньому бізнесу в галузях переробної промисловості та виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.