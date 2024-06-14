"Запоріжжяобленерго" отримало нову допомогу: трансформатори та спецтехніку

"Запоріжжяобленерго" отримало чергову партію допомоги – три силових трансформатори потужністю 40 МВА кожен та сім гідравлічних автопідйомників із 18-метровими вишками.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, техніку закуплено за кошти Фонду підтримки енергетики України.

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Після випробувань трансформатори буде встановлено на підстанціях, що зазнали руйнувань від рашистських обстрілів.

Нові автопідйомники будуть використовуватися для ремонту електромереж.

Загалом тільки від початку 2024 року запорізькі енергетики отримали 25 одиниць спецтехніки, понад 2 тисячі тонн витратних і паливно-мастильних матеріалів та 74 одиниці енергообладнання, закуплені за кошти Фонду підтримки енергетики України.

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Нагадаємо:

Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго" перерахувало до державного бюджету недоотримані у 2022 році дивіденди на суму 29,2 млн гривень.

Економічна правда