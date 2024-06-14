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Через негоду в Україні знеструмлено кілька населених пунктів

П'ятниця, 14 червня 2024, 10:47 - Анастасія Дячкіна

Через негоду на ранок 14 червня знеструмлено три населених пункти на Сумщині. Ще 494 населених пункти залишаються без енергоживлення з інших причин. 

Про це повідомили у пресслужбі "Укрнерего". 

Крім цього, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській,  Донецькій та Харківській областях.

Вночі, під час повітряної тривоги, дією захисту відключалась високовольтна повітряна лінія "Укренерго" в східному  регіоні. Ремонтні бригади з'ясовують причини вимкнення. 

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Також під час повітряної тривоги в західному регіоні дією захисту відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі на Львівщині та Тернопільщині. До 6:00 енергоживлення всіх споживачів відновлено.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та молдови планується імпорт електроенергії – загальним обсягом 31 904 МВт*год. Експорт не передбачається. 

Нагадаємо: 

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У пʼятницю, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00. 

Укренерго електроенергія енергетика
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Економічна правда
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