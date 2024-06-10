Київстар хоче збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури до $1 млрд 

VEON через свою дочірню компанію "Київстар" має намір збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до 1 млрд доларів США протягом п'ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік.

Про це повідомляє пресслужба "Київстар".

"Це означає збільшення попередніх інвестиційних зобов'язань компанії у розмірі 600 мільйонів доларів США на трирічний період, про які було оголошено раніше", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що кошти будуть спрямовані на інвестиції в мережеві та цифрові послуги, включаючи потенційні придбання або розвиток нових активів, соціальні внески.

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Нагадаємо:

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" замовив велику кількість стаціонарних генераторів для безперебійної роботи мережі під час відключень електроенергії.

"Ми вже вклали майже 1 млрд грн у забезпечення енергонезалежності мережі, і продовжимо інвестувати далі. Зараз уже плануємо другу фазу і будемо прискорювати її початок", - сказав президент "Київстару" Олександр Комаров.

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Економічна правда