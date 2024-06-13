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На кордоні з Польщею збудують новий вантажний термінал і пішохідний перехід

Четвер, 13 червня 2024, 20:15 - Ігор Пилипів

На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею збудують додатковий вантажний термінал та пішохідний перехід, роботи планують завершити до серпня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Наразі агентство завершило передпроєктні роботи з будівництва нової черги прикордонного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Зазначається, що нова інфраструктура дозволить впровадити вдосконалену систему сучасних контрольних процесів на основі безпаперових технологій та автоматизованого управління рухом, що підвищить пропускну спроможність КПП на 10–15 %.

"Будівництво включає створення нових транспортних та пішохідних маршрутів, а також будівництво необхідних споруд і контрольних точок. Роботи планують завершити до кінця серпня 2025 року", – йдеться в повідомленні. 

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Додається, що наразі пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обробляє 340 вантажівок, 25 автобусів та 550 автомобілів протягом 12-годинної зміни.  

Загалом реконструкція вантажного термінала та пішохідного переходу, а також реорганізація та оптимізація транспортної схеми збільшить пропускну спроможність пункту до 640 вантажівок, 50 автобусів та 1000 автомобілів протягом кожної 12-годинної зміни. Оптимізація транспортної схеми – це влаштування 20 смуг для вантажівок, 12 смуг для автомобілів, 4 смуги для автобусів та пішохідного коридору.

Покращенням пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" зможе працювати постійно з річним потоком відвідувачів у 3 519 000 людей, 242 000 автомобілів, 331 200 вантажних одиниць та 31 050 автобусів. 

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Польща інфраструктура митниця
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