Негативні емоції працівників скорочують глобальний ВВП на $9 трильйонів – дослідження

Нещасні та емоційно виснажені працівники обходяться світовій економіці в 8,9 трлн дол, або 9% світового ВВП.

Про це пише CNN Business з посиланням на доповідь Gallup State of the Global Workplace.

Зазначається, що у звіті містяться результати останнього щорічного Всесвітнього опитування, в якому минулого року було опитано понад 128 тис співробітників у понад 140 країнах.

Опитування показало, що приблизно 20% працівників у всьому світі повідомили, що щодня почуваються самотніми, злими чи сумними. А 41% в середньому кажуть, що відчувають стрес.

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Серед тих, хто відчуває себе самотніми – молоді працівники (22%), працюють дистанційно (25%), і ті, хто почувався найбільш незалученим на роботі (31%).

"Хоча робота не завжди є причиною негативних повсякденних емоцій людини, роботодавцям все одно варто хвилюватися. Це тому, що робота може як покращити, так і погіршити добробут працівників", – йдеться в повідомленні.

Дослідники також виявили, що незалученість на роботі може негативно вплинути на добробут людини так само як чи навіть більше ніж безробіття.

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Згідно з опитуванням, у 2023 році лише 23% співробітників були активно зацікавлені у своїй роботі та виконували обов'язки з ентузіазмом.

Натомість 63% працівників зізналися, що не відчувають прив'язаності до своєї роботи чи компанії й виконують свої завдання без особливого ентузіазму.

У звіті зазначено, що найвищий відсоток залучених співробітників був у США та Канаді (33%). В Австралії та Новій Зеландії спостерігався найвищий відсоток задоволених працівників (60%). Найнижчий рівень залученості був у країнах Південної Азії (13%).

Нагадаємо:

Зростання світової економіки у 2024 році очікується на рівні 2,4%, а у 2025-му - 2,7%, що є найслабшим початком десятиліття за останні 30 років.