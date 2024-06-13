Держава прогарантувала перший інвестиційний кредит для агровиробника

Агровиробник з Херсонщини отримав для розвитку свого бізнесу 1 млн грн кредиту в Укргазбанку. Це перший інвестиційний кредит, який прогарантував Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Як йдеться в повідомленні, сума гарантії 500 тисяч гривень.

"Отриманий кредит агровиробник планує витратити на обладнання для покращення виробничих процесів, зокрема оприскувач та машину для пакування зерна", - розповіли в Міністерстві.

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Там нагадали, що Фонд співпрацює з Укргазбанком, Ощадбанком та Прокредит банком. Ці установи уже видали перші кредити агровиробникам на обігові кошти.

Діяльність Фонду спрямована на підтримку дрібних, малих та середніх фермерів, які обробляють землю до 500 га.

Позичальники можуть отримати інвестиційні кредити на термін до 7 років, кредити для купівлі землі до 10 років, та обігові кошти на строк до 3 років з максимальною сумою кредиту на одного позичальника - 30 млн грн.

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Фонд гарантує перед українськими банками покриття до 50% зобов’язань по кредиту.

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві є небанківською фінансовою установою, засновником якого є Кабінет Міністрів України.

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Економічна правда