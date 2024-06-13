МАГАТЕ провело інспекцію на Хмельницькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснило інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це повідомляє Держатомрегулювання.

"13 червня 2024 року у філії "ВП "Хмельницька АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" було проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета інспекції - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до угоди.

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Інспекція пройшла без зауважень.

Нагадаємо:

Раніше інспектори МАГАТЕ перевірили відповідність облікованих ядерних матеріалів обсягу видобутої і переробленої уранової руди.

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Економічна правда